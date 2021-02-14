СМИ: Ведущих «Матч-ТВ» отстранили от работы в кадре из-за лишнего веса
Двое ведущих федерального спортивного телеканала «Матч-ТВ» не появятся в эфире, пока не похудеют – их отстранили от работы в кадре. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на спортивного журналиста Алексея Андронова.
«Всё понятно, что с эстетикой всё связано на протяжении последних нескольких месяцев. Видимо, госпожа (генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки – прим. НСН) хочет, чтобы все соответствовали её представлениям о том, как должен выглядеть красивый ведущий в эфире», – считает Андронов.
При этом журналист отказался назвать имена отстранённых ведущих.
Как сообщает Telegram-канала «Дай ударить», от работы в кадре могут быть временно отстранены Роман Скворцов и Дмитрий Лукашов. Последний отказался комментировать ситуацию, отметил, что не понимает, о чём идёт речь.
Скворцов накануне комментировал в эфире баскетбольный матч ЦСКА – «Зенит» за кадром.
Ранее гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН оценил введение списка англицизмов, которые запрещено произносить в эфире «Матч ТВ».
«Здесь важно чувство меры. Есть англицизмы, которые уже вошли в обиход, а есть те, которые воспринимаются как паразиты. У нас такого списка нет, а со списком "Матч ТВ" я не знаком. Есть молодежный жаргон, который обедняет и оскорбляет русский язык. А есть языковой пуризм – сознательное ограждение языка от любых новых слов, включая общеупотребительные. Русский язык также нуждается в защите, и чувство меры здесь поможет», - отметил медиаменеджер.
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