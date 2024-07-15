Клиника звездного хирурга Хайдарова продолжила работать после суда
После суда возобновила деятельность клиника IQ Plastique звездного хирурга Тимура Хайдарова. Об этом в аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщила жена медика Светлана Сильваши.
Она отметила, что медицинское учреждение смогло выиграть суд, а в клинике были неоднократно проведены проверки.
Сильваши также опровергла заявления о том, что в клинике работали хирурги без документов, подтверждающих образование. Она отметила, что соответствующие сведения не были своевременно внесены в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный регистр медицинских работников» по техническим причинам.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест врача-хирурга Тамерлана Кадзаева, который является вторым фигурантом по делу о смерти пациента клиники IQ Plastique.
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