Клиника звездного хирурга Хайдарова продолжила работать после суда

Она отметила, что медицинское учреждение смогло выиграть суд, а в клинике были неоднократно проведены проверки.

Сильваши также опровергла заявления о том, что в клинике работали хирурги без документов, подтверждающих образование. Она отметила, что соответствующие сведения не были своевременно внесены в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный регистр медицинских работников» по техническим причинам.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест врача-хирурга Тамерлана Кадзаева, который является вторым фигурантом по делу о смерти пациента клиники IQ Plastique.

