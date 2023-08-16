СМИ: Вдова Градского стала жертвой ограбления

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко-Градская сообщила в правоохранительные органы об ограблении дома, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: подозреваемые в ограблении вдовы Градского покинули Россию

По ее словам, из ее дома в деревне Новоглаголево украли посуду, стулья и проектор. Устанавливается сумма ущерба.

Ранее Наро-Фоминский суд Подмосковья приговорил уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова к восьми годам и двум месяцам колонии из-за нападения на вдову Александра Градского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/ aborgradsky
ТЕГИ:Ограбление

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