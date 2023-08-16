СМИ: Вдова Градского стала жертвой ограбления

По ее словам, из ее дома в деревне Новоглаголево украли посуду, стулья и проектор. Устанавливается сумма ущерба.

Ранее Наро-Фоминский суд Подмосковья приговорил уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова к восьми годам и двум месяцам колонии из-за нападения на вдову Александра Градского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

