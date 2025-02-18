Россия и США договорились о восстановлении штата посольств
Госсекретарь США Марко Рубио заявил по итогам переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), что США и Россия договорились о восстановлении штата посольств в Вашингтоне и Москве. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Напомним, новым послом США в России станет спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд. Он сменит на посту Линн Трейси.
Телефонный разговор между Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялся 15 февраля. По словам Рубио, сегодня условия работы посольства США в России можно назвать очень сложными. Он отметил, что если положение не изменится, то контакты с Россией будут сильно затруднены. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru