Россия и США договорились о восстановлении штата посольств

Напомним, новым послом США в России станет спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд. Он сменит на посту Линн Трейси.

Телефонный разговор между Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялся 15 февраля. По словам Рубио, сегодня условия работы посольства США в России можно назвать очень сложными. Он отметил, что если положение не изменится, то контакты с Россией будут сильно затруднены. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

