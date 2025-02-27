СМИ: В здании МВД нашли тело полковника Евгения Головатого

Тело полковника Евгения Головатого обнаружили в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД России в Рязанском переулке Москвы, сообщил «Коммерсант».

По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Его тело обнаружили в служебном кабинете.

Как пишет издание, Головатый был заместителем начальника управления «П», которое занимается борьбой с преступностью на крупных промышленных предприятиях.

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Следственный комитет (СК) России проводит доследственную проверку. На основании ее результатов будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, например, о доведении до самоубийства или отказ в этом.

Ранее СК РФ сообщил о задержании ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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