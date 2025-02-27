СМИ: В здании МВД нашли тело полковника Евгения Головатого

Следственный комитет (СК) России проводит доследственную проверку. На основании ее результатов будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, например, о доведении до самоубийства или отказ в этом.

Ранее СК РФ сообщил о задержании ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

