СМИ: В здании МВД нашли тело полковника Евгения Головатого
Тело полковника Евгения Головатого обнаружили в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД России в Рязанском переулке Москвы, сообщил «Коммерсант».
По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Его тело обнаружили в служебном кабинете.
Как пишет издание, Головатый был заместителем начальника управления «П», которое занимается борьбой с преступностью на крупных промышленных предприятиях.
Следственный комитет (СК) России проводит доследственную проверку. На основании ее результатов будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, например, о доведении до самоубийства или отказ в этом.
Ранее СК РФ сообщил о задержании ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru