В Серпухове задержан экс-сотрудник администрации по подозрению в коррупции
Бывший высокопоставленный чиновник администрации подмосковного Серпухова и три его сообщника задержаны по обвинению в коррупции, сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.
В ходе оперативных следственных действий установлено, что экс-заместитель главы городского округа в период с 2023 по 2024 год получал взятки от представителей местного бизнес-сообщества на общую сумму более 5 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов с муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства», а также за общее покровительство.
Ранее начальника отдела районной полиции в Петербурге заподозрили в получении взяток, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru