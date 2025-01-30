В Серпухове задержан экс-сотрудник администрации по подозрению в коррупции

Бывший высокопоставленный чиновник администрации подмосковного Серпухова и три его сообщника задержаны по обвинению в коррупции, сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Начальник отдела УБЭП в Татарстане задержан за взятку

В ходе оперативных следственных действий установлено, что экс-заместитель главы городского округа в период с 2023 по 2024 год получал взятки от представителей местного бизнес-сообщества на общую сумму более 5 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов с муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства», а также за общее покровительство.

Ранее начальника отдела районной полиции в Петербурге заподозрили в получении взяток, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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