В Серпухове задержан экс-сотрудник администрации по подозрению в коррупции

В ходе оперативных следственных действий установлено, что экс-заместитель главы городского округа в период с 2023 по 2024 год получал взятки от представителей местного бизнес-сообщества на общую сумму более 5 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов с муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства», а также за общее покровительство.

Ранее начальника отдела районной полиции в Петербурге заподозрили в получении взяток, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

