Песков: Замедления WhatsApp в России нет
16 июля 202410:52
Работу мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в России не замедляют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Ura.ru.
По словам представителя Кремля, «никакого замедления нет».
«Откуда информация, что мы здесь замедляем? Наверное, это какие-то меры, связанные с антитеррористической борьбой», - указал Песков.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что в отдельных регионах по мере необходимости замедляют работу мессенджера, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru