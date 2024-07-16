Песков: Замедления WhatsApp в России нет

Работу мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в России не замедляют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Ura.ru.

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По словам представителя Кремля, «никакого замедления нет».

«Откуда информация, что мы здесь замедляем? Наверное, это какие-то меры, связанные с антитеррористической борьбой», - указал Песков.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что в отдельных регионах по мере необходимости замедляют работу мессенджера, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковМессенджерыРоссия

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