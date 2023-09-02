СМИ: В Волгограде учитель отказалась вести уроки с детьми, не знающими русский

Преподаватель также являлась их классным руководителем.



«Фактически она была единственным русскоговорящим человеком в классе и, как это предполагалось, должна была помочь иностранным ученикам выучить язык», — пишут журналисты.

По данным издания, преподаватель специализуется на обучении информатики, имея специальность учителя начальных классов.

Руководство учебного заведения ситуацию не комментирует.

Ранее руководство школы № 33 в поселке Аэропорт Волгограда сформировало в один класс детей эмигрантов из СНГ. Малыши практически не знали русского языка, их планировали обучать по индивидуальной программе. Родители высказывали недовольство сегрегацией, опасаясь медленной социализации и освоения русского языка.





