СМИ: В Волгограде учитель отказалась вести уроки с детьми, не знающими русский
В Волгограде педагог начальных классов отказалась вести уроки для детей, приехавших из стран СНГ без знания русского языка, пишет V1.ru.
Преподаватель также являлась их классным руководителем.
«Фактически она была единственным русскоговорящим человеком в классе и, как это предполагалось, должна была помочь иностранным ученикам выучить язык», — пишут журналисты.
По данным издания, преподаватель специализуется на обучении информатики, имея специальность учителя начальных классов.
Руководство учебного заведения ситуацию не комментирует.
Ранее руководство школы № 33 в поселке Аэропорт Волгограда сформировало в один класс детей эмигрантов из СНГ. Малыши практически не знали русского языка, их планировали обучать по индивидуальной программе. Родители высказывали недовольство сегрегацией, опасаясь медленной социализации и освоения русского языка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru