СМИ: В Волгограде учитель отказалась вести уроки с детьми, не знающими русский

В Волгограде педагог начальных классов отказалась вести уроки для детей, приехавших из стран СНГ без знания русского языка, пишет V1.ru.

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Преподаватель также являлась их классным руководителем.

«Фактически она была единственным русскоговорящим человеком в классе и, как это предполагалось, должна была помочь иностранным ученикам выучить язык», — пишут журналисты.

По данным издания, преподаватель специализуется на обучении информатики, имея специальность учителя начальных классов.

Руководство учебного заведения ситуацию не комментирует.

Ранее руководство школы № 33 в поселке Аэропорт Волгограда сформировало в один класс детей эмигрантов из СНГ. Малыши практически не знали русского языка, их планировали обучать по индивидуальной программе. Родители высказывали недовольство сегрегацией, опасаясь медленной социализации и освоения русского языка.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СНГВолгоградШкольники

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