Путин дал совет школьникам для достижения успеха
Президент России Владимир Путин посоветовал учащимся заниматься любимым делом, чтобы достичь успеха. Об этом пишет ТАСС.
Президент дал напутствие после открытого урока «Разговор о важном». Один из школьников спросил главу государства, как раскрыть лидерские навыки.
«Просто нужно заниматься тем делом, которое вам больше всего нравится, и вы будете добиваться результатов», - ответил Путин.
По словам президента, люди всегда идут за тем, кто добивается результата.
Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров 1 сентября дали старт строительству трех русскоязычных школ в республике, передает «Радиоточка НСН».
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