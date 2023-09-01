Путин дал совет школьникам для достижения успеха

Президент дал напутствие после открытого урока «Разговор о важном». Один из школьников спросил главу государства, как раскрыть лидерские навыки.

«Просто нужно заниматься тем делом, которое вам больше всего нравится, и вы будете добиваться результатов», - ответил Путин.

По словам президента, люди всегда идут за тем, кто добивается результата.

Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров 1 сентября дали старт строительству трех русскоязычных школ в республике, передает «Радиоточка НСН».

