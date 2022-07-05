СМИ: в Великобритании ввели дресс-код на посещение мультфильма «Миньоны»
Сеть кинотеатров Великобритании Odeon ввела дресс-код для посещения мультфильма «Миньоны: Грювитация» после ряда инцидентов с подростками. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что ранее подростки в строгих костюмах группами приходили на киносеансы мультфильма и бурно реагировали на происходящее на экране. Видео с киносеансов появлялись в соцсети TikTok и набирали миллионы просмотров.
В Oden ввели ограничения на посещение сеансов в строгих костюмах.
Между тем, студия Universal Pictures, выпустившая мультфильм, на странице в Twitter поддержала флешмоб подростков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 676 / сут.
Умерли
381 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 612 / сут.
- В Сочи из горящего здания эвакуировали не менее 30 человек
- Власти Венгрии заявили о невозможности заменить энергоносители РФ
- Умер журналист-международник Георгий Зубков
- СМИ: в Великобритании ввели дресс-код на посещение мультфильма «Миньоны»
- Число погибших при стрельбе под Чикаго выросло до семи
- Президент Туркмении назначил нового генпрокурора страны
- Канада первой ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО
- Эрдоган намерен решить вопрос о «зерновых коридорах» в течение 7-10 дней
- В Карелии установлен режим повышенной готовности из-за риска лесных пожаров
- Алиханов назвал возможный ответ РФ на запрет транзита товаров через Литву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru