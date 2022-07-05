СМИ: в Великобритании ввели дресс-код на посещение мультфильма «Миньоны»

Сеть кинотеатров Великобритании Odeon ввела дресс-код для посещения мультфильма «Миньоны: Грювитация» после ряда инцидентов с подростками. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что ранее подростки в строгих костюмах группами приходили на киносеансы мультфильма и бурно реагировали на происходящее на экране. Видео с киносеансов появлялись в соцсети TikTok и набирали миллионы просмотров.

В Oden ввели ограничения на посещение сеансов в строгих костюмах.

Между тем, студия Universal Pictures, выпустившая мультфильм, на странице в Twitter поддержала флешмоб подростков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияКино
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