СМИ: в Великобритании ввели дресс-код на посещение мультфильма «Миньоны»

Отмечается, что ранее подростки в строгих костюмах группами приходили на киносеансы мультфильма и бурно реагировали на происходящее на экране. Видео с киносеансов появлялись в соцсети TikTok и набирали миллионы просмотров.

В Oden ввели ограничения на посещение сеансов в строгих костюмах.

Между тем, студия Universal Pictures, выпустившая мультфильм, на странице в Twitter поддержала флешмоб подростков.

