СМИ: в Тамбовской области цыгане пытались сдать в металлолом беспилотник

В Первомайском районе Тамбовской области местные цыгане хотели сдать беспилотный летательный аппарат в пункт приема металлолома. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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По информации издания, сотрудники пункта приема получили беспилотник, после чего обратились в правоохранительные органы.

Baza утверждает, что дрон, вероятно, является российским «Орланом-10». Полиция выясняет, каким образом беспилотник оказался у цыган. Аппарат планируют отправить в Москву.

В Московской области после таяния снега обнаружили 10 беспилотников. По предварительным данным, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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