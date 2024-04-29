СМИ: в Тамбовской области цыгане пытались сдать в металлолом беспилотник
В Первомайском районе Тамбовской области местные цыгане хотели сдать беспилотный летательный аппарат в пункт приема металлолома. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, сотрудники пункта приема получили беспилотник, после чего обратились в правоохранительные органы.
Baza утверждает, что дрон, вероятно, является российским «Орланом-10». Полиция выясняет, каким образом беспилотник оказался у цыган. Аппарат планируют отправить в Москву.
В Московской области после таяния снега обнаружили 10 беспилотников. По предварительным данным, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, отмечает «Радиоточка НСН».
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