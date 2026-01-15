В Петропавловске-Камчатском из-за схода снега погибли два человека
Два человека погибли при сходе снега в Петропавловске-Камчатском.Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев в соцсети «ВКонтакте».
«Советская 16. С крыши дома сошел снег. Погиб мужчина. На месте работают спасатели КГКУ "ЦОД"», - написал Лебедев.
Он уточнил, что погибший откапывал автомобиль.
Позднее произошел еще один случай схода снега на человека. В частном секторе на улице Макарова засыпало мужчину 1963 года рождения, спасти его не удалось.
На Камчатку ранее обрушился циклон с метелью и сильным ветром, в регионе объявили лавинную опасность. Местных жителей призывали не покидать свои дома из-за угрозы схода снега с крыш.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru