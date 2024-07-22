СМИ: в США мужчина умер на 45 минут, ожил и рассказал об увиденном
Американец Винсент Толман, который испытал клиническую смерть, рассказал о своем опыте и увиденном в этот момент, сообщает Daily Star.
По данным издания, мужчина принял чрезмерную дозу добавки для бодибилдинга и перестал подавать признаки жизни на протяжении 45 минут. Врачи посчитали, что не смогут ему ничем помочь и поместили его в мешок для тел.
По словам Толмана, он наблюдал происходящее со стороны и даже «мог читать мысли врачей», которые пытались его спасти. Один из медиков был особенно обеспокоен тем, что потеряет пациента в свой первый рабочий день. В итоге врачам удалось реанимировать Толмана, после чего он провел три дня в коме.
По словам Толмана, во время клинической смерти его посетил «духовный проводник по имени Дрейк», который раскрыл ему тайны устройства Вселенной. Толман утверждает, что ему были показаны все его поступки за всю жизнь — как хорошие, так и плохие. В потустороннем мире ему объяснили, что Земля представляет собой школу, а не зал суда. Толман также отметил, что на небесах он постиг смысл жизни и осознал истинную ценность любви, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru