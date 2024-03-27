СМИ: Москвич пережил клиническую смерть, попытавшись открыть посудомойку

Тридцатилетний москвич, попытавшийся открыть посудомоечную машину, пережил клиническую смерть, пострадавший находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, инцидент произошел 25 марта, когда мужчина — житель района Люблино — пытался загрузить посуду в машину.

«В процессе он одной рукой задел раковину, а второй рукой, которая была мокрой, дотронулся до техники, но тут же его резко ударило током. Мужчина смог вызвать скорую», — отмечается в сообщении.

Москвича госпитализировали, известно, что он пережил клиническую смерть и находится в реанимации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Ранее врачи скорой помощи подмосковного Одинцова спасли 42-летнего пациента, пережившего клиническую смерть после инфаркта миокарда, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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