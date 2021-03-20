СМИ: В Словакии ввели штрафы в €1000 за отдых за границей

Власти Словакии ввели временный запрет на отдых граждан за рубежом, нарушителям грозит штраф в размере 1 тысячи евро. Об этом сообщает Словацкое телевидение.

На территории Словакии сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, в республике распространяются новые штаммы COVID-19, привезенные возвратившимися из отпусков жителями государства. Отмечается, что с начала года на отдых за границей выехали около 30 тысяч граждан страны.

В Словакии с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 346 149 случаев заболевания, 8 894 человека скончались. Режим чрезвычайной ситуации действует в стране с октября 2020 года. Большинство магазинов и предприятий оказания бытовых услуг закрыты, граждане обязаны носить в общественных местах респираторы с повышенной степенью защиты, а для всех прибывающих на территорию страны предусмотрен двухнедельный карантин.

Кроме того, в Словакии действует комендантский час с 20:00 до 01:00, а в дневное время гражданам запрещено выходить из дома без необходимости.

