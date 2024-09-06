СМИ: В Шереметьево таможенники приютили двух брошенных краснокнижных кречетов

По его данным, кречеты прибыли в Москву с гражданами Саудовской Аравии, прилетевшими транзитным рейсом из Катара.

«Мужчины объяснили таможенникам, что привезли птиц для участия в Международном форуме "День сокола", но вот документов на краснокнижных кречетов не предоставили. Иностранные граждане уехали из аэропорта оформлять документы, но так и не вернулись», — пишет Baza.

На четыре дня птицы остались на попечении таможенников, которые кормили кречетов и ухаживали за ними. После краснокнижных птиц увезли на родину сотрудники авиакомпании.

