СМИ: В Шереметьево таможенники приютили двух брошенных краснокнижных кречетов
Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево приютили двух краснокнижных кречетов, брошенных в авиагавани, и в течение нескольких дней ухаживали за птицами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По его данным, кречеты прибыли в Москву с гражданами Саудовской Аравии, прилетевшими транзитным рейсом из Катара.
«Мужчины объяснили таможенникам, что привезли птиц для участия в Международном форуме "День сокола", но вот документов на краснокнижных кречетов не предоставили. Иностранные граждане уехали из аэропорта оформлять документы, но так и не вернулись», — пишет Baza.
На четыре дня птицы остались на попечении таможенников, которые кормили кречетов и ухаживали за ними. После краснокнижных птиц увезли на родину сотрудники авиакомпании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru