Таможенники обнаружили тысячи живых муравьев в посылках из Таиланда
5 сентября 202400:34
Российские таможенники обнаружили пробирки с живыми муравьями в двух посылках из Таиланда, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Несколько тысяч насекомых нашли сотрудники Центральной почтовой таможни. Посылки направлялись в Москву. В декларации значились детские игрушки и печенье. Муравьев было несколько видов.
Таможенники вернули груз отправителю.
Ранее диетолог заявил, что насекомые могут заменить человеку мясо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru