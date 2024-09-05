Таможенники обнаружили тысячи живых муравьев в посылках из Таиланда

Российские таможенники обнаружили пробирки с живыми муравьями в двух посылках из Таиланда, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

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Несколько тысяч насекомых нашли сотрудники Центральной почтовой таможни. Посылки направлялись в Москву. В декларации значились детские игрушки и печенье. Муравьев было несколько видов.

Таможенники вернули груз отправителю.

Ранее диетолог заявил, что насекомые могут заменить человеку мясо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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