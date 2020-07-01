СМИ: В Сети появились снимки места жительства Анастасии Заворотнюк

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в своем Instagram новые фотографии на частном участке. Девушка снята на фоне штакетника и цветов.

Дочь Заворотнюк обратилась в Сети к подписчикам

«Она запечатлена в месте жительства своей матери», - считают журналисты Lenta.ru.

Пользователи оценили яркую внешность девушки и пожелали сил ей и ее матери.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу со злокачественной опухолью мозга. В последствие её выписали с диагнозом — глиобластома. С тех пор она не появлялась на публике.

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ФОТО: instagram.com/@anna_zavorotnyuk
ТЕГИ:ДочьАнастасия Заворотнюк
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