СМИ: В Сети появились снимки места жительства Анастасии Заворотнюк

«Она запечатлена в месте жительства своей матери», - считают журналисты Lenta.ru.

Пользователи оценили яркую внешность девушки и пожелали сил ей и ее матери.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу со злокачественной опухолью мозга. В последствие её выписали с диагнозом — глиобластома. С тех пор она не появлялась на публике.

