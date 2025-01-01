СМИ: В Санкт-Петербурге полиция провела рейд против мигрантов

Отмечается, что в рамках рейда сотрудники полиции также проверили документы у автомобилистов и наличие у них оружия и запрещенных веществ.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому нелегально находящиеся в России иностранные граждане должны покинуть территорию страны до 30 апреля 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».