СМИ: В Санкт-Петербурге полиция провела рейд против мигрантов
Ночью 1 января в центре Санкт-Петербурга полиция и ОМОН провели рейд против мигрантов. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
По данным источника, правоохранители проверили у иностранцев документы, а тех, у кого обнаружили какие-либо нарушения, отправили в отделения полиции.
Отмечается, что в рамках рейда сотрудники полиции также проверили документы у автомобилистов и наличие у них оружия и запрещенных веществ.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому нелегально находящиеся в России иностранные граждане должны покинуть территорию страны до 30 апреля 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru