СМИ: В Санкт-Петербурге полиция провела рейд против мигрантов

Ночью 1 января в центре Санкт-Петербурга полиция и ОМОН провели рейд против мигрантов. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным источника, правоохранители проверили у иностранцев документы, а тех, у кого обнаружили какие-либо нарушения, отправили в отделения полиции.

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Отмечается, что в рамках рейда сотрудники полиции также проверили документы у автомобилистов и наличие у них оружия и запрещенных веществ.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому нелегально находящиеся в России иностранные граждане должны покинуть территорию страны до 30 апреля 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:РейдОМОНМигрантыПолицияСанкт-Петербург

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