Чтобы противостоять современным угрозам, военно-морские силы РФ должны развиваться во всех направлениях, но стратегия должна быть умеренной, заявил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов в разговоре с НСН.

Президент РФ Владимир Путин впервые в современной истории утвердил стратегию развития Военно-морского флота. Она дает оценку текущему состоянию российских кораблей, их боевых возможностей и требований к будущей боеспособности. Программа рассчитана на срок до 2050-го, сообщил помощник главы государства Николай Патрушев в интервью с aif.ru. Эксперт отметил, что к этому времени все может измениться, но есть вечные истины.