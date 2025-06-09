«Наступать широким фронтом»: Адмирал Комоедов о стратегии развития флота России
Флот России заперт от больших океанов и должен развиваться с помощью всех доступных средств, рассказал НСН Владимир Комоедов.
Чтобы противостоять современным угрозам, военно-морские силы РФ должны развиваться во всех направлениях, но стратегия должна быть умеренной, заявил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов в разговоре с НСН.
Президент РФ Владимир Путин впервые в современной истории утвердил стратегию развития Военно-морского флота. Она дает оценку текущему состоянию российских кораблей, их боевых возможностей и требований к будущей боеспособности. Программа рассчитана на срок до 2050-го, сообщил помощник главы государства Николай Патрушев в интервью с aif.ru. Эксперт отметил, что к этому времени все может измениться, но есть вечные истины.
«Планы развития к 2050-му году — это очень длительная перспектива, но ничего не изменится в самом главном — самое эффективное сочетание в борьбе за моря и океаны — это авиация и флот, поэтому американцы и строят авианосцы. Стратегия должна быть умеренной: не гнаться по количеству, а сочетать качество в строительстве, эксплуатации и подготовке кадров, а также поумерить геройство. Ни одна страна не загоняла свои авианосцы так высоко по широте: у нас он один и находится за полярным кругом в очень неблагоприятных условиях. У России выход в океан только с Камчатки, все остальные гавани под контролем: Северный флот, где ему надо за угол заворачивать, чтобы выйти в Атлантику, а там уже исландские противолодочные рубежи, тоже самое и с Тихоокеанским, а из Черного моря нельзя вывести ни одного корабля в Средиземное, Балтийское — тоже закрытый участок. У американцев 800-900 баз сухопутных и морских, а мы теперь уже нигде. Надо тоже думать, мы богатая страна, можем где-то договориться, где-то и купить. Сейчас нужно наступать широким фронтом: использовать все силы и средства, которые имеются в распоряжении», — подчеркнул он.
Адмирал также рассказал, как именно сдерживать противника на море.
«Каждый из авианосцев США имеет глубину обороны в 1500 км, а ракеты с подводных лодок покрывают расстояние только в 500 км. Для борьбы с этими кораблями надо строить такие же, тоже самое и с морской авиацией: чтобы сдерживать ее, нужны стратегические самолеты, а также их сопровождение в воздухе. Необходимо бороться и с атомными подводными лодками, а против них лучшее средство — многоцелевые подводные лодки, нам надо их строить», — добавил он.
Ранее Комоедов в разговоре с НСН предупредил о повышенной активности НАТО в Балтийском море.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru