«Наступать широким фронтом»: Адмирал Комоедов о стратегии развития флота России

Флот России заперт от больших океанов и должен развиваться с помощью всех доступных средств, рассказал НСН Владимир Комоедов.

Чтобы противостоять современным угрозам, военно-морские силы РФ должны развиваться во всех направлениях, но стратегия должна быть умеренной, заявил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов в разговоре с НСН.

Президент РФ Владимир Путин впервые в современной истории утвердил стратегию развития Военно-морского флота. Она дает оценку текущему состоянию российских кораблей, их боевых возможностей и требований к будущей боеспособности. Программа рассчитана на срок до 2050-го, сообщил помощник главы государства Николай Патрушев в интервью с aif.ru. Эксперт отметил, что к этому времени все может измениться, но есть вечные истины.

«От киля до клотика»: Состояние российского флота напрямую связали с судовладельцами
«Планы развития к 2050-му году — это очень длительная перспектива, но ничего не изменится в самом главном — самое эффективное сочетание в борьбе за моря и океаны — это авиация и флот, поэтому американцы и строят авианосцы. Стратегия должна быть умеренной: не гнаться по количеству, а сочетать качество в строительстве, эксплуатации и подготовке кадров, а также поумерить геройство. Ни одна страна не загоняла свои авианосцы так высоко по широте: у нас он один и находится за полярным кругом в очень неблагоприятных условиях. У России выход в океан только с Камчатки, все остальные гавани под контролем: Северный флот, где ему надо за угол заворачивать, чтобы выйти в Атлантику, а там уже исландские противолодочные рубежи, тоже самое и с Тихоокеанским, а из Черного моря нельзя вывести ни одного корабля в Средиземное, Балтийское — тоже закрытый участок. У американцев 800-900 баз сухопутных и морских, а мы теперь уже нигде. Надо тоже думать, мы богатая страна, можем где-то договориться, где-то и купить. Сейчас нужно наступать широким фронтом: использовать все силы и средства, которые имеются в распоряжении», — подчеркнул он.

Адмирал также рассказал, как именно сдерживать противника на море.

«Каждый из авианосцев США имеет глубину обороны в 1500 км, а ракеты с подводных лодок покрывают расстояние только в 500 км. Для борьбы с этими кораблями надо строить такие же, тоже самое и с морской авиацией: чтобы сдерживать ее, нужны стратегические самолеты, а также их сопровождение в воздухе. Необходимо бороться и с атомными подводными лодками, а против них лучшее средство — многоцелевые подводные лодки, нам надо их строить», — добавил он.

Ранее Комоедов в разговоре с НСН предупредил о повышенной активности НАТО в Балтийском море.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Балтийский ФлотЧерноморский Флот РФСеверный Флот

Горячие новости

Все новости

партнеры