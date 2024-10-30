СМИ: В Санкт-Петербурге могут ввести продажу алкоголя по часам

Он рассказал, что в настоящее время этот вопрос обсуждается депутатами. Кроме того, по его словам, будут расширены и зоны в Северной столице, где запрещено продавать алкогольную продукцию.

«Под них подпадают школы, садики и другие социальные учреждения», — отметил Ржаненков.

Он добавил, что окончательно новые меры планируется принять в начале 2025 года после широкого обсуждения с экспертным сообществом и жителями города.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил ограничения на продажу алкоголя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



