СМИ: В Санкт-Петербурге могут ввести продажу алкоголя по часам

Санкт-Петербург может последовать примеру Вологодской области и ввести продажу алкогольной продукции по часам. Об этом заявил председатель комиссии по соцполитике и здравоохранению Законодательного собрания города Александр Ржаненков, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Он рассказал, что в настоящее время этот вопрос обсуждается депутатами. Кроме того, по его словам, будут расширены и зоны в Северной столице, где запрещено продавать алкогольную продукцию.

«Под них подпадают школы, садики и другие социальные учреждения», — отметил Ржаненков.

Он добавил, что окончательно новые меры планируется принять в начале 2025 года после широкого обсуждения с экспертным сообществом и жителями города.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил ограничения на продажу алкоголя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ДепутатыПродажаАлкогольСанкт-Петербург

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