Комик Иван Абрамов признался, что пока никого не обидел своей пародией

Стендап-комик, бывший участник КВН Иван Абрамов, известный пародиями на главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину и певца Дмитрия Маликова, заявил, что никто из них не держит на него обиды.

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«Пародия — это не негативная история, а скорее наоборот. Я еще никого не обидел», - сказал он в интервью «Газете.Ru».

Как добавил комик, он начал изображать других людей еще в детстве. О его таланте пародиста знали члены семьи, одноклассники и школьные учителя, при этом Абрамову удавалось со всеми сохранить хорошие отношения.

Ранее Мизулина подала иск о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом иноагентом). Поводов послужило интервью, в котором Лебедев назвал деятельность Мизулиной и ее организации «инфотерроризмом», с которым должно бороться государство. В конце октября Лефортовский суд Москвы назначил лингвофоноскопическую экспертизу по иску, рассмотрение дела было приостановлено на неопределенное время, напоминает «Радиоточка НСН».


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