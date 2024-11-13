Комик Иван Абрамов признался, что пока никого не обидел своей пародией

«Пародия — это не негативная история, а скорее наоборот. Я еще никого не обидел», - сказал он в интервью «Газете.Ru».

Как добавил комик, он начал изображать других людей еще в детстве. О его таланте пародиста знали члены семьи, одноклассники и школьные учителя, при этом Абрамову удавалось со всеми сохранить хорошие отношения.

Ранее Мизулина подала иск о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом иноагентом). Поводов послужило интервью, в котором Лебедев назвал деятельность Мизулиной и ее организации «инфотерроризмом», с которым должно бороться государство. В конце октября Лефортовский суд Москвы назначил лингвофоноскопическую экспертизу по иску, рассмотрение дела было приостановлено на неопределенное время, напоминает «Радиоточка НСН».



