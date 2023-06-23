СМИ: в ряде отделов полиции в Ростовской области объявлен план «Крепость»
В ряде отделов полиции в Ростовской области объявили план «Крепость», сообщает Telegram-канал Baza.
«Является ли тревога учебной и каковы её причины, выясняется», - пишет издание.
План «Крепость» подразумевает экстренный сбор личного состава, взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств и готовность к отражению нападения.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее обвинил Минобороны в ударе по позициям группы. Военное ведомство назвало его заявление «информационной провокацией».
Сообщается, что после заявлений Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru