СМИ: в ряде отделов полиции в Ростовской области объявлен план «Крепость»

В ряде отделов полиции в Ростовской области объявили план «Крепость», сообщает Telegram-канал Baza.

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«Является ли тревога учебной и каковы её причины, выясняется», - пишет издание.

План «Крепость» подразумевает экстренный сбор личного состава, взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств и готовность к отражению нападения.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее обвинил Минобороны в ударе по позициям группы. Военное ведомство назвало его заявление «информационной провокацией».

Сообщается, что после заявлений Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПолицияРостовская Область

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