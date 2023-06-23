Песков: Путина проинформировали о ситуации вокруг Пригожина

Президента Владимира Путина проинформировали о ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, предпринимаются все необходимые меры.

Пригожин вечером 23 июня обвинил Министерство обороны в нанесении удара по своим подразделениям. Глава «Вагнера» пообещал «разобраться».

Военное ведомство опровергло слова Пригожина и назвало их «информационной провокацией». В Минобороны заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени главы «Вагнера» сообщения и видеокадры не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Минобороны РФЧВК "Вагнер"Владимир Путин

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