ЦБ: Четверть похищенных у банков средств взяты в кредит

Клиенты кредитных учреждений всё чаще переводят злоумышленникам заёмные средства, констатировала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что борьба с мошенничеством в кредитной сфере - одна из ключевых задач на текущий момент.

Эту тему глава регулятора подняла на форуме «Кибербезопасность в финансах». Набиуллина отметила, что социальная инженерия всё в больших объёмах перетекает в кредитную сферу, где нет системных барьеров. Люди, зачастую, оформляют миллионные кредиты и отдают их мошенникам.

Глава ЦБ привела статистику, согласно которой, каждый четвертый рубль, похищенный из банков, представляет собой заёмные средства. Более, того, по данным Набиуллиной, есть кредитные учреждения, где даже 50% похищенных средств взяты клиентами взаймы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно информации регулятора, злоумышленники в 2023 году похитили у клиентов банков 15,8 миллиарда рублей - на 11,5% больше, чем в 2022 году.

