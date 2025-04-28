СМИ: В России выявят неработающих трудоспособных граждан

Как сообщили изданию в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, проект одобрила трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

В документе содержатся 18 мер федерального и регионального уровня, касающихся сбора новых данных о рынке труда, усиления практической роли субъектов в борьбе с нелегальным наймом, профилактики нарушений трудового законодательства. Некоторые из них ориентированы на неработающих россиян трудоспособного возраста. Так, Роструд должен будет до 15 июля провести анализ численности таких граждан и оценить их половозрастную структуру, затем Минтруд и подведомственные организации сформируют комплекс мероприятий, «направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста». Документ направят в правительство до 1 марта следующего года.

По сведениям Росстата, на 2023 год численность населения трудоспособного возраста, не входящего в группы занятых или безработных, составляла 14,9 млн граждан. Больше всего из них — 11,8 млн — «не выразили желание работать». При этом безработными в строгом смысле в феврале 2025 года считались 1,8 млн россиян. Эксперты отмечают, что значительная часть неработающих трудоспособного возраста присутствует на рынке труда де-факто, участвуя в теневой занятости.

Между тем Минэкономразвития спрогнозировало уровень безработицы в России на 2025–2028 годы. По данным ведомства, он останется низким и сохранится на отметке 2,5%, пишет Ura.ru.

