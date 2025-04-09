Мишустин поручил продолжить модернизацию службы занятости в РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству труда и социальной защиты продолжить модернизацию службы занятости в России. Об этом пишет РИА Новости.
Глава правительства подчеркнул, что служба занятости должна отвечать вызовам времени, запросам россиян. Необходимо усилить ее взаимодействие с компаниями и молодежью.
«От того, как будет выстроена такая работа, зависит будущая карьера ребят и кадровая обеспеченность российской экономики», - указал премьер.
Мишустин попросил уделить этой теме отдельное внимание.
Ранее премьер-министр призвал сохранить преимущество России в виде низких цен на электричество, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru