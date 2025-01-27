СМИ: В России выявили новую мошенническую схему с переводами денег от украинцев

Канал призвал граждан быть осторожными и предупреждать своих близких о новой угрозе.

Это уже не первый случай, когда мошенники используют финансовые схемы для манипуляций с россиянами. В октябре была выявлена другая схема, где люди получали письма с угрозами возбуждения уголовных дел за дискредитацию российской армии, передает «Радиоточка НСН».

