СМИ: В России выявили новую мошенническую схему с переводами денег от украинцев

Украинские мошенники разработали новую схему, с помощью которой они отправляют деньги россиянам, сообщает Telegram-канал Mash.

Мошенники используют платежи с благодарностями за помощь ВСУ, после чего угрожают передать информацию о переводах в ФСБ. В комментариях к транзакциям они угрожают россиянам последствиями и требуют выполнения требований.

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Канал призвал граждан быть осторожными и предупреждать своих близких о новой угрозе.

Это уже не первый случай, когда мошенники используют финансовые схемы для манипуляций с россиянами. В октябре была выявлена другая схема, где люди получали письма с угрозами возбуждения уголовных дел за дискредитацию российской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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