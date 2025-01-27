СМИ: Мошенники стали воровать аккаунты Telegram, предлагая вступить в секретный чат

Мошенники придумали новый способ взламывать Telegram-аккаунты, приглашая жертв перейти в секретный чат и угрожая в противном случае удалить переписку, сообщил ТК 360.ru.

Уточнятся, что злоумышленники представляются службой поддержки, создают секретный чат и утверждают, что, если не перейти по ссылке, все переписки пользователя будут удалены. Ссылка, разумеется, фишинговая.

Каждый шестой россиянин попадался на уловки телефонных мошенников

Если пользователь проходит по ссылке и вводит свои данные, то он теряет доступ к аккаунту. Однако схема работает только в том случае, если у человека не включена двухфакторная аутентификация.

Ранее пресс-служба УБК МВД России предупредила россиян, что мошенники стали с помощью рассылки в мессенджере Telegram распространять вредоносное программное обеспечение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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