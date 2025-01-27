СМИ: Мошенники стали воровать аккаунты Telegram, предлагая вступить в секретный чат

Если пользователь проходит по ссылке и вводит свои данные, то он теряет доступ к аккаунту. Однако схема работает только в том случае, если у человека не включена двухфакторная аутентификация.

Ранее пресс-служба УБК МВД России предупредила россиян, что мошенники стали с помощью рассылки в мессенджере Telegram распространять вредоносное программное обеспечение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



