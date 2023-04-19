СМИ: в России выросло число приговоров по статье о насилии к представителям власти

Всего по статье 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в прошлом году был осужден 8261 обвиняемый. В 2021 году по этой статье было осуждено 7638 человек.

Вместе с тем, уменьшилось число приговоров по статье 319 УК РФ (за оскорбление представителя власти). В 2022 году по ней осудили 4621 человека, в 2021-м — более 6700, а в 2020 — более 8700.

Ранее в России сократилось число заключенных, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».



