СМИ: в России выросло число приговоров по статье о насилии к представителям власти
Число осужденных по статье о применении насилия в отношении представителя власти в 2022 году побило рекорд за последние шесть лет, сообщает РБК со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде.
Всего по статье 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в прошлом году был осужден 8261 обвиняемый. В 2021 году по этой статье было осуждено 7638 человек.
Вместе с тем, уменьшилось число приговоров по статье 319 УК РФ (за оскорбление представителя власти). В 2022 году по ней осудили 4621 человека, в 2021-м — более 6700, а в 2020 — более 8700.
Ранее в России сократилось число заключенных, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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