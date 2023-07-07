Аналитики зафиксировали рост спроса на ремонт смартфонов Samsung и iPhone

Кроме того, за год вырос спрос на ремонт смартфонов Samsung (+15%) и Huawei (+51%), а вот ремонтом смартфонов Xiaomi и Honor интересуются на 18% и 33% меньше, рассказали аналитики.

Одновременно растёт и число предложений по ремонту техники. По словам директора платформы Георгия Акопяна, оно увеличилось на 39% за год. «В условиях некоторых ограничений в работе авторизованных сервисов потребители ищут профессиональную квалифицированную помощь по ремонту техники среди частных специализированных центров и мастеров», - обозначил он новую тенденцию.

При выборе мастера или сервиса по ремонту эксперты советуют обращать внимание на отзывы клиентов. Не стоит доверять выездным мастерам – есть мнение, что большинство из них просто мошенники.

