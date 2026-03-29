СМИ: В России вырос спрос на автомобильные номера с серией «СВО»

По данным «Базы», ажиотаж начался в конце 2025 года и продолжился в первом квартале 2026-го. Такие номера чаще всего покупают женщины в подарок мужчинам, а также те, кому важна символичность серии.

Цены зависят от региона и комбинации цифр. «Зеркальные» и одинаковые номера (типа 111, 777, 121) сейчас стоят до 300 тысяч рублей, хотя год назад их можно было купить в среднем за 50–80 тысяч. Обычные «красивые» номера с серией «СВО» продаются от 40 до 100 тысяч рублей (раньше 15–20 тысяч рублей).

Самые дорогие варианты - с московскими регионами (77, 97, 777 и др.). За наиболее удачные комбинации сейчас просят от 1 миллиона рублей (в прошлом году - 500–700 тысяч).

Продавцы отмечают, что серия «СВО» остаётся редкой, что дополнительно подогревает спрос и рост цен.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России», юрист Леонид Ольшанский осудил продажу «красивых» номеров через госуслуги, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».