Путин: С Говорухиным во главе Россия была бы в надёжных руках

Путин напомнил, что на выборах 2000 года Говорухин был его соперником. «Я могу сказать совершенно серьёзно: если бы тогда граждане России сделали выбор в пользу Станислава Сергеевича, наша страна оказалась бы в надёжных руках», - отметил президент.

Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие опыта административной и государственной работы, Говорухин обладает главными качествами - порядочностью, чувством ответственности, сильным характером и глубокой любовью к Отечеству.

Путин также добавил, что для него стало приятной неожиданностью, когда в 2012 году Говорухин согласился возглавить его предвыборный штаб. Президент выразил режиссёру глубокую благодарность за поддержку, назвав это большой честью.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на участие Совета по правам человека (СПЧ) в мониторинге на предстоящих выборах в Госдуму в 2026 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».