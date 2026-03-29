Путин: С Говорухиным во главе Россия была бы в надёжных руках
Президент России Владимир Путин заявил, что страна оказалась бы в надёжных руках, если бы на президентских выборах 2000 года россияне проголосовали за режиссёра Станислава Говорухина. Об этом глава государства рассказал в 2016 году, поздравляя Говорухина с 80-летием. Архивные кадры с поздравлением опубликовал в мессенджере MAX автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин.
Путин напомнил, что на выборах 2000 года Говорухин был его соперником. «Я могу сказать совершенно серьёзно: если бы тогда граждане России сделали выбор в пользу Станислава Сергеевича, наша страна оказалась бы в надёжных руках», - отметил президент.
Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие опыта административной и государственной работы, Говорухин обладает главными качествами - порядочностью, чувством ответственности, сильным характером и глубокой любовью к Отечеству.
Путин также добавил, что для него стало приятной неожиданностью, когда в 2012 году Говорухин согласился возглавить его предвыборный штаб. Президент выразил режиссёру глубокую благодарность за поддержку, назвав это большой честью.
Ранее Путин заявил, что рассчитывает на участие Совета по правам человека (СПЧ) в мониторинге на предстоящих выборах в Госдуму в 2026 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
