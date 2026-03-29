СМИ: Два человека погибли при столкновении поезда и машины в Рязанской области

По данным 112, ДТП произошло сегодня утром на 113-м километре трассы «Михайлов-Горлово-Голдино-Скопин-Милославское» в Милославском районе Рязанской области у железнодорожного переезда 281 км, когда пассажирский поезд «Тамбов - Москва» столкнулся с Renault Duster. Водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения водитель и пассажир Renault погибли на месте.

Мичуринская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП.

Ранее в Новосибирской области в ДТП с грузовиком погибли 5 человек, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».