Иран показал спутниковые снимки уничтоженного самолета ВВС США E-3 Sentry

По данным иранских СМИ, удар был нанесён по военной базе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, где размещён американский военный контингент.

Ранее сегодня воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в результате удара уничтожен самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 США, а также нанесён серьёзный ущерб находившимся рядом воздушным судам.

В субботу иранские военные рассказали, что уничтожили американский самолет-заправщик, который базировался на той же базе. По данным СМИ, как минимум 12 военных получили ранения.

Удар по базе был нанесен 27 марта с использованием ракеты и нескольких беспилотников.

Boeing E-3 Sentry AWACS считается одним из самых дорогостоящих образцов военной техники США - стоимость одного борта оценивается в 500–700 миллионов долларов, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».