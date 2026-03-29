Иран показал спутниковые снимки уничтоженного самолета ВВС США E-3 Sentry
Гостелерадиокомпания Ирана IRIB опубликовала спутниковые снимки, на которых, по утверждению Тегерана, видно полное уничтожение американского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS.
По данным иранских СМИ, удар был нанесён по военной базе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, где размещён американский военный контингент.
Ранее сегодня воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в результате удара уничтожен самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 США, а также нанесён серьёзный ущерб находившимся рядом воздушным судам.
В субботу иранские военные рассказали, что уничтожили американский самолет-заправщик, который базировался на той же базе. По данным СМИ, как минимум 12 военных получили ранения.
Удар по базе был нанесен 27 марта с использованием ракеты и нескольких беспилотников.
Boeing E-3 Sentry AWACS считается одним из самых дорогостоящих образцов военной техники США - стоимость одного борта оценивается в 500–700 миллионов долларов, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
