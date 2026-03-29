Киркоров извинился за курение в аэропорту Барнаула

По словам представителя артиста Екатерины Успенской, причиной нарушения стала сильная усталость из-за постоянных перелётов и смены часовых поясов, в результате чего певец «не проконтролировал», где именно закурил.

Успенская добавила, что представители артиста уже связались с администрацией аэропорта для оплаты штрафа.

Сам Филипп Киркоров также прокомментировал инцидент. Он признался, что вышел из самолёта «как в тумане», принёс извинения и подчеркнул, что готов оплатить штраф.

За курение в неположенном месте предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».