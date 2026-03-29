Специалист по связям России и Африки похищен и убит в ЮАР

По данным местного издания News24, Груздя похитили в пятницу в одном из районов Йоханнесбурга. В ночь на субботу полиция перехватила автомобиль предполагаемых преступников. Пять подозреваемых были задержаны.

Один из задержанных рассказал следователям об убийстве и указал место, где находится тело. Расследование продолжается.

Ранее в Нигерии убили прихожан Русской православной церкви, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».