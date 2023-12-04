СМИ: В России вынесли более 1 млн штрафов за неоплату проезда по платным дорогам

Нарушение зафиксировали по большей части на магистралях с системой «Свободный поток» и безбарьерным проездом, средства за который списываются со счета водителя.

«С 1 января по 27 ноября 2023 года Ространснадзор вынес в общей сложности 1,05 млн штрафов по ст. 12.21.4 КоАП», — отмечается в материале.

Большинство — 963,5 тысячи — штрафов пришлось на неоплаченный проезд по ЦКАД и М-12, при этом 327,6 тысячи штрафов отменили, так как водители погасили свои долги в течение 20 дней.

Отмечается, что в текущем году было направлено свыше 334 тысяч досудебных претензий, 252 тысячи из них оплатили добровольно. При этом в суд передали 45 тысяч исковых требований, 15 тысяч уже удовлетворены, а более 4 тысяч решений направили судебным приставам для принудительного взыскания.

