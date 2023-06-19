«Автодор» пообещал точечное повышение стоимости проезда по платным дорогам в 2023 году
Заместитель председателя правления «Автодора» Константин Макиев заявил, что в 2023 году в России увеличится стоимость проезда по платным дорогам, сообщает ТАСС.
По его словам, повышение будет точечным и в рамках текущей тарифной политики существенных изменений не ожидается.
«На подавляющем количестве участков тарифы не изменятся, так как вводятся новые... Это коснется в основном новых автомобильных дорог», - отметил он.
Макиев добавил, что окончательное решение по вопросу повышения будет принято в июле.
Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что владельцы электромобилей смогут бесплатно проезжать по платным трассам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru