«Автодор» пообещал точечное повышение стоимости проезда по платным дорогам в 2023 году

По его словам, повышение будет точечным и в рамках текущей тарифной политики существенных изменений не ожидается.

«На подавляющем количестве участков тарифы не изменятся, так как вводятся новые... Это коснется в основном новых автомобильных дорог», - отметил он.

Макиев добавил, что окончательное решение по вопросу повышения будет принято в июле.

Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что владельцы электромобилей смогут бесплатно проезжать по платным трассам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

