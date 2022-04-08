СМИ: в России введут новые правила для установления инвалидности
Кабмин России утвердил новый порядок назначения и подтверждения инвалидности, сообщает «Коммерсант».
Он заменит действующий до 1 июля 2022 года временный порядок, который был введен из-за эпидемии COVID-19 и, по словам экспертов, доказал свою эффективность.
Теперь россияне смогут выбирать между очным, заочным форматом медико-социальной экспертизы, а в будущем и дистанционным. Кроме того, с 2024 года у сотрудников бюро МСЭ не будет доступа к персональным данным гражданина. Правительство России отмечает, что это сделает процедуру максимально независимой.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пенсии по инвалидности в России будут назначаться без подачи заявления, сообщает пресс-служба кабмина. Он отметил, что положенные выплаты будут назначаться автоматически.
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