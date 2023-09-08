СМИ: В России врачам запрещают пользоваться техникой Apple

На сегодняшний день эти ограничения только внедряют, они есть в некоторых учреждениях Москвы и Петербурга. При этом требуемая техника должна покупаться на собственные деньги.

По информации издания, в петербургском Центре имени Алмазова запретили включать GPS и Bluetooth, вести переписки в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией), Skype, Viber и так далее. При этом Telegram – в фаворе.

Летом запрет на использование Apple стали вводить для чиновников различных ведомств, в частности, Минпромторга, Минцифры, Минфина и администрации президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

