СМИ: В России врачам запрещают пользоваться техникой Apple
Российским врачам запрещают пользоваться техникой Apple, пишет Telegram-канал Baza. Вместо знаменитой техники медикам предлагают перейти на отечественные или китайские девайсы.
На сегодняшний день эти ограничения только внедряют, они есть в некоторых учреждениях Москвы и Петербурга. При этом требуемая техника должна покупаться на собственные деньги.
По информации издания, в петербургском Центре имени Алмазова запретили включать GPS и Bluetooth, вести переписки в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией), Skype, Viber и так далее. При этом Telegram – в фаворе.
Летом запрет на использование Apple стали вводить для чиновников различных ведомств, в частности, Минпромторга, Минцифры, Минфина и администрации президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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