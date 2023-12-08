СМИ: В России вернут распределение выпускников медвузов

Систему распределения выпускников медицинских вузов могут вновь ввести в России. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник в Госдуме.

По данным издания, соответствующее обсуждение «выходит на финишную прямую». Парламентарии понимают, что такая мера непопулярна, однако других методов решения кадровой проблемы в здравоохранении пока нет. Ожидается, что изменения могут внести в действующие законодательные акты.

Как отметил собеседник NEWS.ru, обсуждение возврата системы распределения на медфакультетов, выпускники которых проходили обучение за счет государства, связано в первую очередь с дефицитом кадров. Согласно данным Минздрава, в России не хватает около 26,5 тысячи врачей и 58,2 тысячи среднего медицинского персонала.

По словам главы думского комитета по социальной политике Ярослава Нилова, в медвузах следует как минимум предусмотреть места с гарантированным трудоустройством, куда будут поступать абитуриенты из регионов. Также парламентарий считает необходимым увеличить число специалистов на целевом обучении с обязательным распределением.

В свою очередь, зампред думского комитета по здравоохранению Сергей Леонов указал, что распределение медиков представляется неизбежным в условиях недостатка кадров.

«Надо, чтобы после окончания вуза, если выпускник обучался за государственный счёт, государство имело право направить его работать в то медицинское учреждение, где его навыки необходимы. Мы получим врачей в сельской местности, в центральных районных больницах, в небольших городах», — считает парламентарий.

После пяти лет работы по распределению специалисты смогут уехать туда, где они хотят работать. Как отметил Леонов, теоретически молодых медиков могут распределять и в новые регионы РФ. Однако такие специалисты точно не попадут в зону проведения специальной военной операции или на передовую.

«Во-первых, по закону нельзя. А во-вторых, смысла в этом нет. Они нужны на "гражданке". Тем более что здесь они могут участвовать в лечении раненых и пострадавших наших бойцов и мирных жителей», — указал депутат.

Тем не менее, основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев не стал исключать подобный сценарий. Эксперт напомнил о наличии института добровольцев и возможности так или иначе вынудить военнообязанного выпускника-медика заключить военный контракт.

