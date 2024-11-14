СМИ: В России разработали стратегию поддержки многодетных семей
Правительство Российской Федерации при участии всех основных ведомств разработало проект стратегии демографической и семейной политики, рассчитанную до 2036 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.
Как уточняет издание, основными целями стратегии является повышение уровня рождаемости и укрепление института семьи и брака. Среди запланированных действий совершенствование правил предоставления маткапитала и введение наград для «многовнуковых» дедушек и бабушек.
При этом стратегию намерены реализовывать в два этапа. Первый из них с акцентом на законодательные изменения и запуск нацпроекта «Семья» запланирован на период с 2025 по 2030 год, Второй этап, который пройдет с 2031 по 2036 год, будет включать дополнительные меры.
Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева сообщила «Радиоточке НСН», что первого ребенка россиянки сегодня рожают в среднем в 26-27 лет на фоне средних 20 лет, которые фигурировали в советское время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru