СМИ: В России работают удаленно лишь около 1% всех занятых
Дистанционная занятость в России, которая выросла во время пандемии коронавируса, вернулась к обычным значениям к концу 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитиков Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова и Дарьи Зинченко «Цифровые формы занятости на российском рынке труда: дистанционная и платформенная».
Работа экспертов основана на анализе Росстата «Обследования рабочей силы» (ОРС) в 2020-2023 годах. По данным статистического ведомства, во время пандемии удаленно трудились 25-30% работающих, в начале 2022-го доля таких сотрудников снизилась до 4,2%, к концу 2023-го — до 1,4%.
«Сейчас в РФ так трудятся примерно 1 млн человек, или чуть более 1% всех занятых (35-45% работают полностью удаленно, 55-65% — в "гибридном" режиме)», — отмечается в материале.
По данным экспертов, удаленно работает каждый восьмой сотрудник сферы ИКТ, 4% россиян из профессиональной и научно-технической сфер, 7% работников в финансах и недвижимости, кроме того, дистанционно работают 2,5% россиян, занятых административной деятельностью. В других отраслях доля работающих удаленно колеблется на уровне 0,5-1,5%.
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