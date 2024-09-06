СМИ: В России работают удаленно лишь около 1% всех занятых

Работа экспертов основана на анализе Росстата «Обследования рабочей силы» (ОРС) в 2020-2023 годах. По данным статистического ведомства, во время пандемии удаленно трудились 25-30% работающих, в начале 2022-го доля таких сотрудников снизилась до 4,2%, к концу 2023-го — до 1,4%.

«Сейчас в РФ так трудятся примерно 1 млн человек, или чуть более 1% всех занятых (35-45% работают полностью удаленно, 55-65% — в "гибридном" режиме)», — отмечается в материале.

По данным экспертов, удаленно работает каждый восьмой сотрудник сферы ИКТ, 4% россиян из профессиональной и научно-технической сфер, 7% работников в финансах и недвижимости, кроме того, дистанционно работают 2,5% россиян, занятых административной деятельностью. В других отраслях доля работающих удаленно колеблется на уровне 0,5-1,5%.

