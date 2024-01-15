Опрос: 33% россиян хотели бы работать удаленно в 2024 году
Треть опрошенных россиян (33%) заявили, что в 2024 году хотели бы работать удаленно, следует из опроса сервиса «Работа.ру». Так, 13% из этой категории уже работают в таком формате.
Еще 20% заявили, что пока что вынуждены выезжать в офис, но хотели бы поменять это. Еще 1% работает удаленно, но мечтает вернуться к более привычному формату труда.
В SuperJob рассказали, что в августе 2023 года 43% работодателей практиковали удаленку для сотрудников, сейчас их стало 37%. Отмечается, что чаще всего удаленно работают бухгалтеры, программисты, клиентские менеджеры, инженеры и сотрудники отделов продаж.
Глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что российские компании предлагают удаленку или гибридный график избранным сотрудникам, передает «Радиоточка НСН».
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