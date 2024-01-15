Опрос: 33% россиян хотели бы работать удаленно в 2024 году

Треть опрошенных россиян (33%) заявили, что в 2024 году хотели бы работать удаленно, следует из опроса сервиса «Работа.ру». Так, 13% из этой категории уже работают в таком формате.

Еще 20% заявили, что пока что вынуждены выезжать в офис, но хотели бы поменять это. Еще 1% работает удаленно, но мечтает вернуться к более привычному формату труда.