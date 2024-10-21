СМИ: В России проведут реформу административного делопроизводства
Минюст намерен представить правительству России план цифровизации административного делопроизводства, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным издания, реформа позволит ввести единый порядок электронного уведомления об административном делопроизводстве и принятых решениях. Изменения затронут все «несудебные» штрафы и предписания.
Инициатива будет оформлена в виде двух проектов федеральных законов. В случае ее принятия планируют запустить электронный документооборот, что позволит рассматривать дела в дистанционном формате.
Ранее учащимся 78 российских вузов с 1 сентября стали доступны электронные студенческие билеты и зачетки на сервисе «Госуслуг». При этом еще более 90 учебных заведений намерены подключить подобную функцию до конца 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru