СМИ: В России проведут реформу административного делопроизводства

Минюст намерен представить правительству России план цифровизации административного делопроизводства, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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По данным издания, реформа позволит ввести единый порядок электронного уведомления об административном делопроизводстве и принятых решениях. Изменения затронут все «несудебные» штрафы и предписания.

Инициатива будет оформлена в виде двух проектов федеральных законов. В случае ее принятия планируют запустить электронный документооборот, что позволит рассматривать дела в дистанционном формате.

Ранее учащимся 78 российских вузов с 1 сентября стали доступны электронные студенческие билеты и зачетки на сервисе «Госуслуг». При этом еще более 90 учебных заведений намерены подключить подобную функцию до конца 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
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