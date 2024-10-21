СМИ: В России проведут реформу административного делопроизводства

По данным издания, реформа позволит ввести единый порядок электронного уведомления об административном делопроизводстве и принятых решениях. Изменения затронут все «несудебные» штрафы и предписания.

Инициатива будет оформлена в виде двух проектов федеральных законов. В случае ее принятия планируют запустить электронный документооборот, что позволит рассматривать дела в дистанционном формате.

Ранее учащимся 78 российских вузов с 1 сентября стали доступны электронные студенческие билеты и зачетки на сервисе «Госуслуг». При этом еще более 90 учебных заведений намерены подключить подобную функцию до конца 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

