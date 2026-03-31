Санкт-Петербург оказался самым депрессивным городом России

Санкт-Петербург оказался на первом месте среди городов России по среднедушевому потреблению антидепрессантов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования компании RNC Pharma.

Психолог перечислила первые признаки депрессии

Таковы итоги января-февраля 2026 года. Уровень продаж в этом городе за два месяца составил 56 упаковок на 1 тыс. человек. В Москве этот показатель не превышал 50 упаковок. Также Петербург лидировал по этому показателю среди крупных городов в прошлом году. На втором месте оказалась Москва.

Всего за первые два месяца россияне купили более 4,1 млн упаковок антидепрессантов на сумму свыше 3,6 млрд рублей.

Ранее стало известно, что врачи, учителя и менеджеры больше всех подвержены депрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
