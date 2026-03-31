Санкт-Петербург оказался самым депрессивным городом России
Санкт-Петербург оказался на первом месте среди городов России по среднедушевому потреблению антидепрессантов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования компании RNC Pharma.
Таковы итоги января-февраля 2026 года. Уровень продаж в этом городе за два месяца составил 56 упаковок на 1 тыс. человек. В Москве этот показатель не превышал 50 упаковок. Также Петербург лидировал по этому показателю среди крупных городов в прошлом году. На втором месте оказалась Москва.
Всего за первые два месяца россияне купили более 4,1 млн упаковок антидепрессантов на сумму свыше 3,6 млрд рублей.
Ранее стало известно, что врачи, учителя и менеджеры больше всех подвержены депрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Санкт-Петербург оказался самым депрессивным городом России
- СМИ: Строительство курорта «Архыз» подорожало вдвое
- МИД РФ: Нефть не будет поставляться в страны, поддерживающие «потолок» цен
- На часах Путина заметили надпись «Сделано в России»
- Экс-замглаву Курской области предложили оштрафовать за хищения при возведении фортификаций
- СМИ: Доля использующих VPN россиян выросла до 39%
- СМИ: Иран наживается на нападении США и Израиля
- Минцифры предложило скидки при оплате картами «Мир»
- Шадаев подтвердил курс на снижение использования VPN в России
- Трамп пригрозил Ирану уничтожением острова Харк, электростанций и нефтяных скважин