Санкт-Петербург оказался самым депрессивным городом России

Таковы итоги января-февраля 2026 года. Уровень продаж в этом городе за два месяца составил 56 упаковок на 1 тыс. человек. В Москве этот показатель не превышал 50 упаковок. Также Петербург лидировал по этому показателю среди крупных городов в прошлом году. На втором месте оказалась Москва.

Всего за первые два месяца россияне купили более 4,1 млн упаковок антидепрессантов на сумму свыше 3,6 млрд рублей.

Ранее стало известно, что врачи, учителя и менеджеры больше всех подвержены депрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

