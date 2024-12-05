СМИ: В России предупредили о рисках при введении обязательных медстандартов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала Минздраву провести широкую разъяснительную работу с региональными медицинскими организациями относительно перехода на обязательные клинические рекомендации. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Поправки к закону об основах охраны здоровья, обязывающие оказывать всю медпомощь в соответствии с клиническими рекомендациями, вступят в силу с 1 января 2025 года. В таких рекомендациях собраны сведения о том или ином заболевании: диагностика, варианты лечения, профилактика. До этого Матвиенко отмечала, что у медиков есть проблемы с переходом на новые клинические требования, «напряжение нарастает», и нельзя не реагировать на него.
В ноябре глава Врачебной палаты Тверской области Валентин Пантелеев направил письмо президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю и сопредседателю Всероссийского союза пациентов Яну Власову, в котором отметил, что не все медорганизации в регионах смогут исполнять клинические рекомендации в связи с ограниченными бюджетами территориальных фондов ОМС. Это может привести к административному и уголовному преследованию медиков, финансовым санкциям со стороны страховых компаний.
Как указал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, «назревает вопрос целесообразности поэтапного, постепенного применения клинических рекомендаций» с учетом региональных особенностей работы здравоохранения, бюджетных возможностей субъектов, уровня оснащенности медучреждений и их кадрового состава. Парламентарий предложил внести поправки в части конкретизации места и роли рекомендаций, стандартов, критериев оценки качества. Госдума планирует успеть решить этот вопрос до 1 января.
Между тем Минздрав разработал законопроект об изменениях в закон об охране здоровья, согласно которому пациенты с редкими (орфанными) заболеваниями будут получать деньги на лекарства из федерального бюджета, если у регионов не будет хватать средств, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru