СМИ: В России предложили увеличить штрафы за незаконное использование газовых баллонов
Административную ответственность за нарушение правил обращения с газовыми баллонами могут ужесточить в России. Об этом пишут Известия.
Издание отмечает, что с инициативой об усилении регулирования отрасли выступил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Руководитель ТПП направил вице-премьеру РФ Александру Новаку письмо, в котором предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью и установить штрафы за нарушение безопасности при обращении с баллонами сжиженного углеводородного газа (СУГ). Предполагается, что нарушителей-физлиц смогут оштрафовать на 30-100 тысяч рублей, а юрлица — на 200-800 тысяч с приостановлением деятельности на срок до 90 дней в случае аварии или угрозы причинения вреда жизни и здоровью, отмечает РЕН ТВ.
Как отметил зампред наблюдательного совета ассоциации производителей и продавцов энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев, сейчас в законодательстве прописана ответственность за нарушение норм безопасности использования газового оборудования в целом. Максимальные штрафы для физлиц составляют до 30 тысяч рублей, для организаций — 100-400 тысяч. В случае внедрения предложенных ТПП мер размеры взысканий вырастут в два-три раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru