СМИ: В России предложили передавать конфискованные товары в Минобороны и МЧС
Российское правительство поддержало законопроект, предусматривающий передачу на гуманитарные и оборонные цели товаров легкой промышленности, конфискованных по делам об административных правонарушениях и полученных Росимуществом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы прошедшего накануне заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности, в ходе которой был одобрен документ.
По действующим нормам товары легкой промышленности, которые были конфискованы в рамках административных дел, должны быть переданы Росимуществу для уничтожения, пишет Газета.ру. Законопроект предлагает разрешить передавать такие товары «федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области обороны, и <...> для осуществления мер по гуманитарному реагированию федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».
Законопроект нацелен на вовлечение конфиската, который может быть использован по прямому назначению, в хозяйственный оборот, отмечает телеканал «360».
РБК указывает, что после межведомственных согласований в документ добавили пункт о том, что товары, конфискованные до вступления закона в силу и еще не уничтоженные, также могут быть переданы в пользу Минобороны или МЧС.
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