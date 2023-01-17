СМИ: В России предложили передавать конфискованные товары в Минобороны и МЧС

По действующим нормам товары легкой промышленности, которые были конфискованы в рамках административных дел, должны быть переданы Росимуществу для уничтожения, пишет Газета.ру. Законопроект предлагает разрешить передавать такие товары «федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области обороны, и <...> для осуществления мер по гуманитарному реагированию федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Законопроект нацелен на вовлечение конфиската, который может быть использован по прямому назначению, в хозяйственный оборот, отмечает телеканал «360».

РБК указывает, что после межведомственных согласований в документ добавили пункт о том, что товары, конфискованные до вступления закона в силу и еще не уничтоженные, также могут быть переданы в пользу Минобороны или МЧС.

